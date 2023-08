Libia: Camera Rappresentanti chiede esclusione da liste elettorali per chi ha avuto contatti con Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei Rappresentanti libica ha raccomandato che il comitato 6+6 non permetta a chiunque abbia dimostrato di avere contatti con Israele di candidarsi alle elezioni. Al termine della sessione relativa all'incontro della ministra degli Esteri, Najla el Mangoush, con l'omologo israeliano Eli Cohen, la Camera dei Rappresentanti ha chiesto alla commissione 6+6, che si occuperà di redigere la legge elettorale, di confermare che coloro che hanno dimostrato di avere contatti con Israele non potranno candidarsi alle elezioni. La dichiarazione della Camera dei Rappresentanti, letta dal presidente Aguila Saleh, invita tutti i Paesi a trattare con il governo libico dopo il fallimento del governo di Abdulhamid Dabaiba. Saleh ha sottolineato che Dabaiba avrebbe tenuto incontri con la parte israeliana con l'obiettivo di normalizzare le relazioni e ottenere vantaggi politici per rimanere al potere. (Lit)