Governo: il comunicato di palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri

- l Consiglio dei ministri si è riunito lunedì 28 agosto 2023, alle ore 17.36, a palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giorgia Meloni. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. In apertura del Consiglio dei ministri, il Presidente Giorgia Meloni ha svolto alcune considerazioni in merito all’attività del governo, sottolineando che: “Il primo appuntamento sarà la scrittura della Legge di bilancio, la legge principale sulla base della quale programmare la nostra agenda. La prossima legge di bilancio dovrà essere, come è stata quella dello scorso anno, seria, per supportare la crescita, aiutare le fasce più deboli, dare slancio a chi produce e mettere soldi in tasca a famiglie e imprese”. Il presidente Meloni ha evidenziato che, in occasione della presentazione alle Camere della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, potranno essere indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica ovvero aggiornati quelli già indicati con il Def, con i quali “il governo può puntare, con un iter accelerato di approvazione, a realizzare riforme organiche, capaci di contribuire al rilancio ed allo sviluppo dell’economia, nel quadro degli obiettivi programmatici delineati”. (segue) (Com)