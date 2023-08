Argentina: ministro Esteri Cafiero in visita in Giappone e Corea del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri argentino, Santiago Cafiero, si recherà in visita di lavoro in Giappone e Corea del sud "con un'agenda focalizzata sulla sfera economico-commerciale". Lo afferma un comunicato del governo argentino. Cafiero, che inizierà domani il suo viaggio in Giappone, "sarà ricevuto dalle massime autorità politiche e avrà incontri con uomini d'affari e società di investimento", si legge nel documento. Martedì il ministro sarà ricevuto a Tokyo dal premier giapponese, Fumio Kishida, e avrà anche riunioni con il suo omologo giapponese, Yoshimasa Hayashi, e con i ministri dell'Agricoltura, delle foreste e della pesca, Tetsuro Nomura, dell'Economia, commercio e industria, Yasutoshi Nishimura, e dell' educazione, scienza e tecnologia, Keiko Nagaoka. Mercoledì Cafiero parteciperà ad una colazione di lavoro con i membri del Comitato misto affari Argentina-Giappone "in cui si discuterà delle opportunità di investimento offerte dall'Argentina in diversi settori produttivi di beni e servizi". (segue) (Abu)