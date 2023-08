Usa: leader dell’industria tecnologica al Congresso tra un mese per riunione su intelligenza artificiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio del senatore Chuck Schumer ha comunicato alcuni dei partecipanti al primo degli AI Insight Forum organizzati al Congresso con i leader dell’industria tecnologica statunitense, per discutere le modalità più efficaci per regolamentare l’intelligenza artificiale. Il primo dei nove incontri, chiesti proprio da Schumer, si terrà il 13 settembre, e tra i partecipanti ci sono Elon Musk; Marck Zuckerberg, amministratore delegato di Meta; Sundar Pichai, amministratore delegato di Alphabet; Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI; e Jensen Huang, Ad di Nvidia. Le riunioni sono state chieste da Schumer, insieme ai senatori Martin Heinrich, Todd Young e Mike Rounds, per informare al meglio i parlamentari sulla tecnologia legata all’intelligenza artificiale, fornendo così una base su cui lavorare ad una regolamentazione. (Was)