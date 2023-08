India: polizia indaga insegnante che ha sollecitato studenti a schiaffeggiare un compagno musulmano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità indiane hanno avviato indagini a carico di una insegnante ripresa in un video mentre incoraggia studenti di soli sette anni a schiaffeggiare un loro compagno musulmano. Il video, circolato rapidamente su Internet, ha suscitato aspre polemiche nel Paese, teatro da mesi di tensioni e violenze inter-confessionali. Nel video, il malcapitato studente piange mentre viene schiaffeggiato a turno dai compagni, sollecitati dall'insegnante a colpirlo "come si deve". Nel video si sente anche un uomo ridere mentre assiste alla scena. L'episodio si è verificato nel distretto di Muzaffarnagar, nel nord dell'Uttar Pradesh. Il soprintendente della polizia distrettuale, Satyanarayan Prajapat, ha dichiarato nel fine settimana che l'insegnante intendeva punire lo studente musulmano per non aver ricordato la tabella oraria. Nel video, però, l'insegnante fa apertamente riferimento alla religione dello studente, affermando che "quando le madri degli studenti maomettani non prestano attenzione agli studi dei loro figli, le loro prestazioni scolastiche sono rovinate". Nonostante l'avvio di una indagine, contro l'insegnante non è stata ancora formalizzata alcuna accusa. Le autorità distrettuali hanno ordinato invece la chiusura temporanea della scuola dove si è verificato l'incidente. Nel frattempo, il padre dello studente vittima delle violenze ha dichiarato che il bambino è rimasto "impaurito e sconvolto", anche se ora sta meglio. (Inn)