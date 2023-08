Brasile: Lula firma decreto su tassazione fondi investimento, off-shore e trust (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una conferenza stampa al termine della cerimonia della firma dei provvedimenti, il ministro delle Finanze, Fernando Haddad, ha affermato che le leggi su fondi, offshore e trust non sono da considerarsi una "vendetta". "Molte volte leggo sulla stampa che queste misure vengono considerate una sorta di azione alla Robin Hood, una vendetta. Non è affatto così", ha affermato il ministro. Quello che stiamo considerando di fare, insieme al Congresso, con grande considerazione, rispetto e collaborazione, è quello di avvicinare il nostro sistema fiscale a quello dei Paesi più avanzati al mondo", ha detto Haddad, secondo cui le misure annunciate dal governo si basano sulle "migliori pratiche di tutto il mondo" per raggiungere la giustizia sociale. Le proposte mirano a contribuire allo sviluppo sostenibile del Brasile in tre dimensioni: fiscale, sociale e ambientale. (Brb)