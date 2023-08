Brasile-Usa: Washington dona attrezzature sicurezza per aeroporto di San Paolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità degli Stati Uniti doneranno attrezzature di sicurezza all'avanguardia da utilizzare all'aeroporto internazionale di Guarulhos, a San Paolo, nell'ambito di un protocollo d'intesa firmato tra l'Agenzia nazionale per l'aviazione civile (Anac) e dall'ambasciata statunitense a Brasilia. Lo riferisce il governo in un comunicato. L'iniziativa prevede la fornitura di dispositivi a raggi X a doppia visione, body scanner e rilevatori di tracce di esplosivo. Verranno inoltre offerti corsi di formazione virtuale e in presenza. I dispositivi di sicurezza dovrebbero essere consegnati a Guarulhos nella prima metà del 2024. Il progetto è finanziato dal centro Antiterrorismo del Dipartimento di Stato Usa. (segue) (Brb)