Brasile-Repubblica Dominicana: compagnia low cost Arajet inaugura rotta il 21 settembre

- E' in programma per il prossimo 21 settembre il volo inaugurale della compagnia aerea dominicana low cost Arajet con destinazione in Brasile, all'aeroporto di San Paolo, Guarulhos. Arajet effettuerà tre voli al giorno sulla tratta Santo Domingo-San Paolo. La compagnia, che ha ricevuto l'autorizzazione a volare in Brasile lo scorso luglio, offre biglietti a un prezzo in media inferiore del 50 per cento ai concorrenti. Secondo le stime di Arajet, la metà dei suoi clienti sarà costituita da cittadini brasiliani. La nuova low cost dominicana promette di rivoluzionare il mercato aereo dei Caraibi creando un hub con portata continentale a Santo Domingo che farà da contrappeso a quello di Copa Airlines a Panama e quello di Viva a Medellín.(Brb)