Usa: soggetto armato all’Università della Carolina del Nord, polizia sul posto

- La polizia è intervenuta all’Università della Carolina del Nord, a Chapel Hill, per “una persona armata e pericolosa all’interno o nei pressi del campus”. L’università ha pubblicato un avviso di sicurezza in cui invita tutti a rimanere all’interno degli edifici, precisando che le operazioni sono in corso e che il sospettato non è stato preso in custodia dalle forze dell’ordine. Il governatore, Roy Cooper, ha fatto riferimento all’incidente con il termine “sparatoria” in un messaggio pubblicato su Twitter, aggiungendo di aver impiegato “tutte le forze necessarie per catturare il responsabile e proteggere il campus”. (Was)