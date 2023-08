© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Superbonus ha salvato l'Italia dalla recessione, aiutato migliaia di imprese, creato 1 milione di posti di lavoro: è un fatto. Ci vuole coraggio, visione e determinazione per cambiare il Paese, non farneticazioni. È Meloni la più grande truffa contro gli italiani". Lo scrive su X (ex Twitter) Vittoria Baldino, vice capogruppo del Movimento 5 stelle a Montecitorio. (Rin)