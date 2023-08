Tim: Giorgetti, investimento strategico, Stato deve esserci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Kkr non è nuova a Telecom-Tim” visto che “esiste già la partecipazione in Fibercop, nella rete secondaria di Tim, e quindi è un naturale interlocutore. Quello che interessa al governo è ribadire il controllo pubblico su alcune scelte strategiche, su un'infrastruttura che noi giudichiamo strategica”. Lo ha chiarito il ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, nel corso di una conferenza stampa al termine della riunione del Consiglio dei ministri. “Siccome - ha chiarito - questo è un investimento strategico" per il controllo della rete "lo Stato ci deve essere e noi ci saremo, come abbiamo sempre detto”. (Rin)