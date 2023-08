Cultura: Mazzi (Fd'I), importante traguardo per lavoratori spettacolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi abbiamo raggiunto un importante traguardo per i lavoratori dello spettacolo con l'approvazione in Consiglio dei Ministri dello schema di decreto legislativo sull’indennità di discontinuità”. Lo dichiara il sottosegretario alla Cultura, con delega allo spettacolo, ed esponente di Fratelli d'Italia, Gianmarco Mazzi, che aggiunge: "Sin dall’inizio del mio incarico ho lavorato con il Ministro Sangiuliano per questo obiettivo, atteso da tutti ma da nessuno ancora raggiunto. Ho trascorso mesi ad incontrare tutte le categorie e le varie rappresentanze del settore e a presiedere tavoli di lavoro con i dirigenti del ministero della Cultura, del Lavoro e dell’Inps per arrivare ad un risultato che considero il primo fondamentale passo verso la realizzazione del nuovo codice dello spettacolo”, conclude. (Rin)