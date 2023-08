Governo: il comunicato di palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri (11)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri ha poi deliberato la proroga per 12 mesi dello stato di emergenza già deliberato in conseguenza degli eventi meteorologici che si sono verificati nella terza decade del mese di luglio 2022 nel territorio dei comuni di Braone, Ceto e Niardo, in provincia di Brescia; la proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici che si sono verificati il giorno 12 agosto 2022 nel territorio dell’isola di Stromboli nel comune di Lipari (ME); la proroga per 12 mesi dello stato di emergenza già deliberato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati, a partire dal giorno 15 settembre 2022, in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino e nel territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, nonché nel territorio dei comuni di Camerino, Montecassiano e Treia, in provincia di Macerata. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, ha poi deliberato il collocamento fuori ruolo del Ministro plenipotenziario Alessandro Cattaneo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, quale Consigliere diplomatico aggiunto del Presidente del Consiglio, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Infine il Consiglio dei ministri ha preso atto dell’informativa svolta dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in merito alla situazione relativa ai valori della qualità dell’aria nel bacino padano e, in particolare, nella Regione Piemonte e alle eventuali limitazioni alla circolazione degli autoveicoli alimentati a diesel di categoria inferiore alla Euro 6. Il Consiglio dei ministri valuterà quindi gli approfondimenti che sono stati demandati alla sede tecnica, tra i ministeri competenti. (Com)