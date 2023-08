Migranti: Montaruli (Fd'I), Meloni unica che affronta problema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre la sinistra "scappa davanti al tema immigrazione irregolare, auspicando porti aperti per tutti, Giorgia Meloni, con il suo governo, si sta rivelando l'unica che affronta il problema. Lo dimostra il Cdm di oggi con la convocazione del tavolo permanente del Cisr per la piena attuazione del decreto Cutro". Lo afferma in una nota Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, che aggiunge: "Da qui non si torna indietro ed anzi si va avanti con l'aumento dei rimpatri ed il blocco delle partenze, esattamente il contrario di quanto vorrebbero Schlein, Fratoianni e company. Il tentativo delle opposizioni di sollevare la polemica estiva per allentare il contrasto ai flussi illegali è fallito", conclude.(Com)