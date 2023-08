© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Università della Carolina del Nord, a Chapel Hill, ha fatto sapere che la situazione nel campus è “sotto controllo”, dopo che la polizia è intervenuta oggi per “una persona armata e pericolosa” nel territorio della struttura. Nel nuovo avviso di sicurezza, la polizia dell’università ha aggiunto che sono ancora in corso le ricerche di un sospettato. (Was)