Algeria-Italia: ambasciatore Pugliese ricevuto da segretario ministero Esteri, focus su Niger

- L’ambasciatore d’Italia in Algeria, Giovanni Pugliese, è stato ricevuto dal segretario generale del ministero degli Affari esteri di Algeri, Lounes Magramane. Lo ha reso noto su X, la piattaforma social precedentemente nota come Twitter, lo stesso diplomatico italiano, precisando che il colloquio ha consentito “uno scambio fruttuoso di opinioni sulla situazione nella regione del Sahel, con particolare riferimento al Niger”. L’incontro fa seguito alla telefonata di venerdì scorso tra il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e l’omologo algerino Ahmed Attaf. Nell’occasione il titolare della Farnesina ha fatto sapere che l’Italia “appoggia” e “accoglie con grande favore” l’iniziativa del presidente algerino Abdelmadjid Tebboune per trovare una soluzione politica alla crisi in Niger, come indica un comunicato del ministero degli Esteri di Algeri, attraverso l’invio di emissari a Niamey e nei Paesi della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (Cedeao). Tajani ha anche sottolineato che l’Italia “condivide pienamente la preoccupazione dell’Algeria” per le ripercussioni di un eventuale intervento militare.(Ala)