Fisco: Patuanelli (M5s), beata ignoranza Meloni su numeri Superbonus

Stefano Patuanelli, Ministro delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali

18 ottobre 2021

- "Cari cittadini, preparatevi al prossimo bombardamento mediatico del nostro presidente del Consiglio e del nostro ministro dell'Economia. La strategia sarà molto semplice: pur di giustificare una manovra lacrime e sangue a causa della loro totale e inaudita incapacità, stanno ritirando fuori il ritornello del 'Superbonus più grande truffa della storia'". Comincia così un lungo messaggio su Facebook di Stefano Patuanelli, capogruppo del Movimento 5 stelle al Senato, che sul Superbonus aggiunge: "Dopo averlo cancellato, ma in parte successivamente e parzialmente reintrodotto, oggi Giorgia Meloni ha avuto il coraggio di dire che stiamo pagando un danno contabile. Beata ignoranza la sua. Il Superbonus è stato interamente contabilizzato come "pagabile" aprendo ulteriori spazi finanziari. Oltre al fatto che il Presidente ignora totalmente i molteplici report che parlano di ritorno dell'investimento, concetto sconosciuto a questo governo amante della crescita allo zero virgola". Secondo Patuanelli "Giorgia Meloni dovrebbe preoccuparsi di iniziare a dare risposte meno ipocrite sull'attuazione del suo programma elettorale. Risposte che stiamo tutti ampiamente aspettando: dal blocco navale (record di sbarchi) alla rimozione delle accise sulla benzina (record del prezzo della benzina). Al presidente Meloni un consiglio non richiesto: visto che ama tanto viaggiare a vuoto, spendendo più di tutti i presidenti che l'hanno preceduta, si porti dietro il titolare del Mef. Magari tra una trasferta fallimentare e l'altra potrebbero risolvere qualche problema ai cittadini, invece di procurarlo", conclude Patuanelli. (Rin)