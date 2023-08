Brasile-Usa: Washington dona attrezzature sicurezza per aeroporto di San Paolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guarulhos è considerato il più grande aeroporto del Brasile. Nel primo semestre 2023 ha registrato un aumento del volume di passeggeri del 24,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. Il numero totale di viaggiatori transitati dalle sue strutture nel periodo è stato di 19,4 milioni di persone, quasi 4 milioni in più rispetto a lo stesso periodo dell'anno scorso. Di questi, 12,9 milioni di passeggeri hanno viaggiato su voli nazionali, il 17,4 per cento in più rispetto a quelli registrati nel primo semestre 2022. Nel segmento internazionale i passeggeri sono stati 6,6 milioni, il 41 per cento in più rispetto al 2022. (Brb)