Fisco: Conte, da Meloni ridicolo attacco al Superbonus (2)

- Secondo il presidente Conte “è questa l’unica plausibile ragione per cui oggi la presidente Meloni è tornata sul passato muovendo ridicole accuse al Superbonus 110 per cento, già spazzate via dal Rapporto annuale della Guardia di Finanza - uscito appena due mesi fa - e dal consigliere economico del ministro Giorgetti del Mef. Giorgia Meloni ha omesso di riferire che la Guardia di Finanza ha accertato che dal novembre 2021 al giugno di quest’anno sono stati sequestrati crediti fiscali inesistenti legati al Superbonus per soli 360 milioni, ovvero solo lo 0,5 per cento del valore totale dei crediti fiscali da Superbonus. Oggi - aggiunge Conte - abbiamo la certezza che Giorgia Meloni è disperata, al punto da dover imbastire una narrazione di comodo sulla manovra già negli ultimi giorni di un agosto che gli italiani ricorderanno per la speculazione governativa sul caro-benzina e per l’indifferenza governativa per il caro-vita. Ma la Presidente Meloni pensa davvero che gli italiani, a partire dai suoi stessi elettori, siano davvero così accecati? Questa è la dimostrazione plastica di un Governo allo sbando, pronto nuovamente a stringere la cinghia alle famiglie e alle imprese italiane. Troveranno sulla loro strada un Movimento determinato ad impedire questo nuovo giro di vite nel Paese”, conclude. (Rin)