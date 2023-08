Maltempo: Cdm delibera stato emergenza 12 mesi per Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato questo pomeriggio la dichiarazione dello stato di emergenza, per 12 mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia. Per l’attuazione delle prime misure urgenti sono stati stanziati 9.430.000 euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Lo si apprende da palazzo Chigi. (Rin)