Brasile: Lula promulga legge su aumento salario minimo e nuova fascia esenzione fiscale

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha promulgato la legge che stabilisce l'aumento del salario minimo dagli attuali 1.302 a 1.320 real (da 234 a 238 euro) e la nuova fascia di esenzione fiscale per chi guadagna meno di due salari minimi al mese. Il decreto con le nuove regole era stato firmato da Lula a maggio e convertito in legge dal parlamento lo scorso 24 agosto. La legge prevede l'introduzione della politica di valorizzazione del salario minimo che, istituita per la prima volta nel 2007, era stata sospesa dalla precedente amministrazione (2019-2022). La regola prevede un aumento del salario utilizzando la combinazione di due fattori: una revisione in linea con l'inflazione per mantenere il potere d'acquisto dei lavoratori, e una basata sulla percentuale di variazione del Pil del due anni anteriori. "Questa regola è stata fondamentale affinché il minimo raggiungesse un aumento reale del 76 per cento tra il 2003 e il 2015, e ha contribuito alla rimozione del Paese dalla mappa della fame", evidenziava il governo in occasione della firma.(Brb)