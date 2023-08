Maltempo: Comazzi a Granelli, per vasche laminazione da Regione tempi certi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il fiume Seveso Regione Lombardia “ha investito complessivamente 194 milioni di euro. La vasca di Milano Bresso – Parco Nord verrà messa in esercizio nel gennaio 2024, quella di Senago sarà terminata per dicembre 2023 ed entrerà in esercizio nella primavera del 2024. Per quella di Lentate sul Seveso l'intervento è stato avviato e per quanto riguarda l'ultima, la vasca di laminazione di Paderno Dugnano, è in corso la progettazione”. Lo afferma l'assessore regionale al Territorio e Sistemi Verdi, Gianluca Comazzi. “Tempi certi e lavori che non si fermano perché per noi la sicurezza dei nostri cittadini è la priorità, checché ne dica l'assessore alla sicurezza del Comune di Milano. Granelli, invece che dare lezioni, dovrebbe preoccuparsi di quanto succede in città, tra tombini non puliti che causano allagamenti ogni qualvolta piove più del solito, il mancato sfalcio dell'erba e il dilagante problema sicurezza da cui è afflitta Milano", conclude Comazzi. (Com)