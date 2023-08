Spettacolo: Mollicone (Fd'I), bene emanazione indennità di discontinuità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emanazione del decreto legislativo sull'indennità di discontinuità "rappresenta l'attenzione che questo esecutivo e la maggioranza hanno nei confronti dei lavoratori dello spettacolo. Ringrazio il ministro Sangiuliano e il ministro Calderone per la sensibilità immediatamente mostrata sin dal loro insediamento e il sottosegretario Mazzi per il lavoro svolto". Lo dichiara il presidente della commissione Cultura della Camera e deputato di Fratelli d'Italia, Federico Mollicone. "Già in legge di Bilancio, con un emendamento condiviso fra maggioranza e opposizione col collega Orfini abbiamo stanziato 100 milioni, ampliando di 60 milioni la dotazione del Fondo Set, proprio diretti a questo scopo - continua il parlamentare -. A migliaia di lavoratrici e lavoratori del settore viene finalmente riconosciuto il valore di una discontinuità strutturale e funzionale alla loro attività che non si ferma quando vengono spente le luci del palcoscenico. Alla vigilia dell'ottantesima edizione del Festival di Venezia, tempio del cinema internazionale, viene dato riconoscimento concreto al mondo degli attori e degli artisti: il modo più significativo di omaggiare l'arte e i suoi protagonisti. Nella scorsa legislatura, la commissione Cultura ha votato all'unanimità un documento conclusivo relativo all'indagine conoscitiva sul lavoro nello spettacolo - promossa da me e dall'allora capogruppo del Movimento cinque stelle Carbonaro - in cui veniva introdotto specificamente il riconoscimento delle specificità del lavoro e del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo, con forti sacche di precarietà acuite dall'impatto sociale della crisi pandemica e la diminuzione drastica dei consumi culturali nel biennio 2020 - 2022". Mollicone conclude: "Il governo e la maggioranza lavoreranno per dare completa attuazione al riordino normativo dello spettacolo, ampliando le maglie del welfare per i lavoratori dello spettacolo - entro la fine dell'anno sarà rinnovato il contratto per le Fondazioni lirico sinfoniche - e riformando l'infrastruttura di sostegno delle imprese dello spettacolo dal vivo". (Rin)