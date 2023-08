Spettacolo: Marti (Lega), bene riconoscimento lavoro e più garanzie artisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente, grazie all'ottimo lavoro condotto dal ministero della Cultura e dal sottosegretario Lucia Borgonzoni, si dà sostegno a un settore strategico per il nostro Paese". Lo afferma in una nota Roberto Marti, senatore della Lega e presidente della commissione Cultura a palazzo Madama, secondo cui "con l'approvazione, oggi, della norma in Consiglio dei Ministri, che prevede l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, viene riconosciuto il lavoro dell'artista, che godrà quindi di maggiori garanzie, e il valore del comparto. Un provvedimento di buonsenso relativamente a un ambito che inorgoglisce tutti gli italiani per l'indiscussa qualità a livello internazionale. Un passo avanti importante che evidenzia l'attenzione della Lega e del governo di centrodestra al settore", conclude il senatore.(Com)