Turismo: assessore Roma a Sangiuliano, basta polemiche nell'anno dei record del turismo per città

- Roma quest'anno "batterà ogni record sugli arrivi turistici. Questo non è frutto del caso, ma del lavoro della nostra amministrazione. Siamo tornati a essere la capitale dei grandi eventi sportivi e concertistici, togliendo al Nord Italia e ad altre metropoli europee, appuntamenti che ora arricchiscono l'economia cittadina, generano occupazione, creano nuovi flussi turistici e offrono un'immagine moderna che Roma aveva ormai perso". Lo afferma Alessandro Onorato assessore di Roma Capitale a turismo, moda, grandi eventi e sport. "Dispiace che il ministro Sangiuliano sottolinei soltanto un aspetto negativo senza notare l'enorme sforzo profuso dall'amministrazione per arrivare a questi numeri nel turismo della Capitale dopo anni di stallo per il settore", spiega. (segue) (Com)