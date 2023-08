Migranti: Meloni, direzione intrapresa da governo è quella giusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro grande capitolo della nostra agenda è il governo dei flussi migratori. “La direzione intrapresa dal governo è quella giusta: accordi con i Paesi del Nord Africa, di partenza e transito dei flussi, ma è necessario aggiungere a questa direzione di marcia in più, stringere le maglie, dare segnali chiari ai trafficanti e serve un coordinamento maggiore tra noi nell’attività di contrasto ai flussi illegali di migranti”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nell’intervento di apertura del Consiglio dei ministri. “L’Italia sta subendo una pressione migratoria come non si vedeva da molti anni a questa parte, anche a seguito degli avvenimenti, recenti e meno recenti, nel Sahel, con quantità di arrivi imponenti. È difficile spiegare all’opinione pubblica quello a cui assiste e lo capisco bene. I dati dicono che c’è un forte aumento rispetto all’anno precedente anche se, leggendo attentamente questi numeri, si assiste ad un rallentamento dell’aumento dei flussi migratori”, ha aggiunto. (Rin)