Usa: Casa Bianca, nel Paese non c’è spazio per il suprematismo bianco

- Negli Stati Uniti non c’è spazio per il suprematismo bianco. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. Le sue parole sono arrivate dopo la recente sparatoria a Jacksonville, dove un uomo ha ucciso tre afroamericani per poi spararsi, all’arrivo della polizia. Le forze dell’ordine hanno poi fatto sapere che sulla sua pistola era stata disegnata una svastica, e che l’uomo ha lasciato messaggi razzisti. “Il presidente Joe Biden ha detto che i cittadini statunitensi devono rifiutarsi di vivere in un Paese dove si rischia di morire per il colore della propria pelle”. (Was)