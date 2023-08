Migranti: Mantovano, aumento arrivi innegabile ma risultati da azione governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal primo gennaio al 28 agosto “l’incremento degli arrivi di migranti via mare è innegabile: siamo a +103 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e questo dipende da vari fattori che sono sotto gli occhi di tutti” fra cui “l’aumento delle crisi, soprattutto nei paesi di provenienza, come dal Sudan”. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, nel corso di una conferenza stampa al termine della riunione del Consiglio dei ministri. Per il sottosegretario si tratta di “numeri oggettivamente preoccupanti” ma “non si può non considerare la dinamica degli arrivi” e che "il lavoro del governo comincia ad ottenere risultati". (Rin)