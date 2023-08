Libano: leader Hezbollah, Consiglio sicurezza Onu "non vede" quello che fa Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza dell'Onu, a causa degli Stati Uniti, "non vede cosa sta facendo Israele in Libano", con "le sue minacce e gli attacchi alla sovranità" di Beirut. Lo ha detto il segretario generale del partito sciita Hezbollah, Hassan Nasrallah", secondo cui gli Usa "vogliono solo che il Libano non rappresenti una minaccia" per Israele. Nasrallah ha parlato in occasione del sesto anniversario di quella che il partito sciita chiama la “seconda liberazione”, ossia la battaglia contro i jihadisti che erano schierati nelle jurd (entroterra) di Ersal, nella Bekaa, al confine con la Siria. Nasrallah ha affermato che "una forza armata straniera che entra in Libano senza un accordo con l'esercito è un attacco alla nostra sovranità". “Hezbollah non è una forza straniera. Quello (le armi di Hezbollah) è un altro problema, che si oppone ai veri sovranisti e a coloro che seguono gli ordini degli americani”, ha spiegato il leader filoiraniano. Nasrallah ha sottolineato, riguardo alle tensioni con Israele, che “qualsiasi omicidio mirato sul suolo libanese non rimarrà senza risposta, la risposta sarà forte”.(Lib)