Uzbekistan: Mirziyoyev, 230 milioni di euro per nuove scuole il prossimo anno

- Le autorità dell’Uzbekistan stanzieranno il prossimo anno 3 mila miliardi di som, circa 230 milioni di euro, per la costruzione di nuovi edifici scolastici. Lo ha annunciato il presidente Shavkat Mirziyoyev in occasione di un incontro alla viglia dell’inizio del nuovo anno scolastico. Il nuovo programma d’investimento dovrebbe consentire di ospitare 150 mila nuovi studenti in tutto il Paese. Il capo dello Stato ha anche fissato tra le priorità l’espansione di circa 595 scuole. Già a partire dal prossimo anno è in programma l’inizio della costruzione di 50 istituti sulla base di partenariati con il settore privato. (Res)