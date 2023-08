Iran-Usa: ministero Esteri, Washington spieghi legami con iraniano condannato a morte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti dovrebbero spiegare i loro legami con il cittadino iraniano-tedesco Jamshid Sharmahd, condannato a morte in Iran a febbraio scorso con l'accusa di coinvolgimento in un attentato del 2008. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanani, dopo che l'inviato statunitense in Iran, Abram Paley, aveva incontrato il 25 agosto la famiglia di Sharmahd, che ha anche la residenza negli Stati Uniti. Secondo quanto riferito dall'emittente panaraba di proprietà saudita "Al Arabiya", la figlia del condannato a morte ha esortato Washington a non escludere il padre dall'accordo di scambio di prigionieri in via di definizione tra Stati Uniti e Iran, in base al quale verrebbero scongelati anche 6 miliardi di dollari di proventi petroliferi iraniani in Corea del Sud. (Irt)