Ue: domani incontro tra von der Leyen e candidato olandese per Commissione Hoekstra

- Il ministro degli Esteri uscente dei Paesi Bassi, Wopke Hoekstra, incontrerà domani la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in qualità di candidato per rimpiazzare il dimissionario Frans Timmermans come membro olandese dell'esecutivo Ue. Lo riferisce il quotidiano "Trouw". Dopo il colloquio con von der Leyen, il mese prossimo Hoekstra dovrà essere sottoposto ad un’audizione al Parlamento europeo, alla fine della quale verrà approvata eventualmente la sua nomina. La decisione del governo olandese ha però attirato delle critiche, con il gruppo dei socialisti europei che ha già annunciato che non intende affidare a Hoekstra il portafoglio sul clima. La supervisione del Green Deal Ue, che era dell'uscente Timmermans è passata intanto nelle mani del vicepresidente della Commissione europea Maros Sefcovic.(Beb)