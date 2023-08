Finlandia: ministra Esteri Valtonen, programma governo segue linea filoeuropea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma del governo di coalizione in Finlandia "dimostra la linea filoeuropea" dell'esecutivo. Lo ha affermato la ministra degli Esteri finlandese, Elina Valtonen, commentando le linee programmatiche presentate dalle autorità di Helsinki. "Nessuno si aspetta che tutti i partiti della coalizione siano d'accordo su tutto, ma ciò su cui i partiti devono essere d'accordo è il risultato del negoziato, che è il programma del governo, e lì penso che abbiamo un ottimo paragrafo sulla politica dell'Ue", ha detto Valtonen. L'estrema destra del Partito finlandese, il secondo partner per importanza nella coalizione di centrodestra al potere a Helsinki, è infatti fortemente euroscettico. “Il Partito finlandese ha affermato che l’uscita dall’Ue un obiettivo di lungo termine – qualunque cosa ciò significhi – ma in questo momento ciò che ci interessa sono i prossimi quattro anni, e non ci aspettiamo che sostengano l’uscita della Finlandia dall’Ue in tale periodo”, ha detto Valtonen, esponente del Partito della coalizione nazionale (Ncp). (Sts)