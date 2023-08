Spettacolo: soddisfazione Salvini per via libera a più garanzie per lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grande soddisfazione" è espressa dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, per l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri dell’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo, così come chiarito dal sottosegretario al ministero della Cultura, Lucia Borgonzoni. "In questo modo sosteniamo un settore che vedeva ancora troppi lavoratori senza adeguate garanzie di welfare", conclude Salvini. Nel Consiglio dei ministri appena concluso, Salvini ha anche aggiornato i colleghi sul tema dei grandi carnivori (dopo un confronto con decine di sindaci del Trentino) ed è intervenuto sul dossier sull’Euro 5 in Piemonte. È quanto si legge in una nota della Lega. (Com)