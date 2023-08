Difesa: Nevi (FI) su Vannacci, ruolo impone riservatezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il tema non è quello che dice, perché ognuno ha libertà di esprimere le sue convinzioni, ma un generale in carica non dovrebbe lanciarsi in valutazioni politiche. Il ruolo imporrebbe riservatezza nella gestione del proprio incarico". E' quanto affermato, in merito alla vicenda di Roberto Vannacci, dal vicepresidente vicario del gruppo azzurro alla Camera e portavoce di Forza Italia, Raffaele Nevi, al programma "Metropolis", di Repubblica tv.(Rin)