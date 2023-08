Cina-Giappone: disputa su acque Fukushima, cancellata visita a Pechino leader partito Komeito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata cancellata “di comune accordo” la prevista visita a Pechino del leader del partito giapponese Komeito, Natsuo Yamaguchi, nel quadro della disputa in corso tra Cina e Giappone per il controverso processo di scarico delle acque decontaminate di Fukushima nell'Oceano Pacifico. Lo ha annunciato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, secondo cui la decisione è legata “all’attuale stato delle relazioni sino-giapponesi”. “La Cina attribuisce grande importanza agli scambi e al dialogo con Komeito, e vuole collaborare per migliorare e sviluppare le relazioni bilaterali”, ha spiegato Wang. Già sabato scorso il partito giapponese, parte della coalizione che sostiene il governo del primo ministro Fumio Kishida e legato al movimento buddhista della Soka Gakkai, aveva riferito della richiesta di Pechino di rinviare la visita di Yamaguchi in ragione delle “tempistiche sbagliate”. Il leader politico, da parte sua, si era detto dispiaciuto del rinvio e aveva fatto sapere che avrebbe cercato di riprogrammare la sua visita. (segue) (Cip)