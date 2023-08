Cina-Giappone: disputa su acque Fukushima, cancellata visita a Pechino leader partito Komeito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio oggi il governo del Giappone ha protestato con la Cina per i numerosi casi di "chiamate telefoniche moleste" originate dal vicino asiatico negli ultimi giorni. "Numerose chiamate telefoniche moleste dalla Cina si stanno verificando in Giappone. Si tratta di sviluppi estremamente deplorevoli e preoccupanti", ha dichiarato oggi il segretario capo di gabinetto e portavoce del governo giapponese, Hirokazu Matsuno, aggiungendo che il viceministro degli Esteri Masataka Okano ha convocato l'ambasciatore cinese a Tokyo, Wu Jinghao, per protestare formalmente. In una nota, il ministero degli Esteri giapponese ha riferito che il medesimo fenomeno interessa da giorni anche diverse sedi di entità e agenzie giapponesi in Cina, e ha espresso preoccupazione per l'incolumità dei cittadini giapponesi in quel Paese. (segue) (Cip)