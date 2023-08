Governo: Salvini porta in Cdm lettera sindaci trentini su grandi carnivori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Tra gli argomenti affrontati nel corso del Consiglio dei ministri di oggi, Matteo Salvini ha sollevato il tema dei grandi carnivori. Dopo essersi confrontato negli ultimi giorni con decine di amministratori della Provincia autonoma di Trento - si legge in una nota della Lega - Salvini ha consegnato alla premier e ai colleghi di governo una lettera dei sindaci che denunciano una convivenza sempre più difficile con animali ritenuti pericolosi e aggressivi. Salvini ha suggerito di lasciare a Trento e Bolzano la possibilità di intervenire per gestire il fenomeno e garantire una convivenza sostenibile e di buonsenso. Salvini - continua la nota - è intervenuto anche a proposito dello stop per i veicoli diesel Euro 5 in Piemonte dal prossimo 15 settembre. Si tratta di un dossier seguito anche dai colleghi Pichetto e Fitto. Già domani ci saranno approfondimenti tecnici per evitare - come ha chiarito il vicepremier - di danneggiare centinaia di migliaia di famiglie e lavoratori. (Com)