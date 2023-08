Ucraina: ministro Difesa Reznikov esclude nuova mobilitazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento l'Ucraina non ha ancora bisogno di annunciare una nuova mobilitazione per l'esercito nazionale. Lo ha affermato il ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov, ripreso dall'agenzia di stampa "Rbk Ucraina". "Il piano di mobilitazione, approvato dalla Verkhovna Rada, non è ancora stato attuato. Non abbiamo bisogno di annunciare una nuova mobilitazione per aumentare il numero" dei soldati, "abbiamo ancora le risorse", ha detto il ministro. (Kiu)