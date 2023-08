Tim: Cdm approva Dpcm su partecipazione di minoranza Mef a rete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge per assicurare le risorse finanziarie e un Dpcm che autorizza il ministero dell'Economia a entrare nella rete di Tim con una quota di minoranza. È quanto si apprende da fonti del ministero dell’Economia e delle Finanze. Il 10 agosto è stato siglato un memorandum d’intesa tra Kkr e il ministero dell’Economia e delle Finanze che prevede la formulazione di un’offerta vincolante che stabilisce, tra l’altro, l’ingresso del Mef nella Netco nella percentuale fino al 20 per cento. I termini dell’offerta dal punto di vista dei rapporti tra le parti prevedono un ruolo decisivo del governo nella definizione delle scelte strategiche. Il fondo di investimento statunitense Kkr entro il 30 settembre deve presentare un'offerta vincolante per l'acquisto della rete. (Rin)