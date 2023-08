Roma: assessora Ambiente, città non è invasa dai topi, narrazione non fa bene a Capitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per quanto riguarda l'area del Colosseo che, lo ricordo, non è tra quelle per le quali riceviamo storicamente il maggior numero di segnalazioni, - aggiunge - già questa mattina la responsabile dell'Ufficio Specie Sinantrope e Problematiche, una biologa stimata e di grande esperienza, ha effettuato un primo sopralluogo finalizzato all'individuazione di tane. Molto probabilmente, così ci dice la nostra esperta, l'uscita "anomala" di ratti coincide con i lavori che il Parco Archeologico del Colosseo sta svolgendo sulla piazza e più precisamente, come riporta il loro sito web, per lo scavo del settore sud e dei due ambulacri crollati. Questo stesso fenomeno, normalissimo, accade spesso in concomitanza di scavi, cantieri e movimentazioni terra. I ratti, spaventati da operazioni nuove, escono per cercare nuove tane". (segue) (Com)