Roma: assessora Ambiente, città non è invasa dai topi, narrazione non fa bene a Capitale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A proposito di tane, l'Ufficio ha già provveduto a collocare un potente rodenticida nei punti non interessati dal passaggio delle persone e nella mattinata di domani posizionerà le esche di cattura nei tombini di tutta l'area. Domani pomeriggio, insieme al Direttore Generale di Ama, Alessandro Filippi, e al Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale, Giuseppe Sorrentino, avremo il primo incontro con la Direttrice del Parco Archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo, per studiare le azioni da mettere in campo congiuntamente", conclude Alfonsi. (Com)