Energia: Kazakhstan, entrate in crescita del 25 per cento per Kazatomprom

- La compagnia nazionale del Kazakhstan per l’energia atomica, Kazatomprom, primo produttore al mondo di uranio, ha consolidato i propri risultati finanziari nella prima metà di quest’anno, con un incremento del 25 per cento delle entrate rispetto allo stesso periodo del 2022. Lo riporta il sito d’informazione “Astana Times”. Le entrate hanno raggiunto gli 1,3 miliardi di dollari, con un aumento degli utili operativi del 46 per cento e una crescita dell’utile netto del 33 per cento (ora a 477,4 milioni di dollari). Risultati che, spiega il presidente della società Yerzhan Mukanov, sono legati in particolare all’aumento del prezzo dell’uranio e alla richiesta di alcuni acquirenti di accelerare i programmi di consegna. Secondo il dirigente, considerate le dinamiche di domanda e offerta, Kazatomprom aumenterà i volumi di produzione nel 2024 ed espanderà il proprio portafoglio di contratti. Nella prima metà di quest’anno Kazatomprom ha anche registrato ufficialmente la nuova controllata Taiqonyr Qyshqyl Zauyty, attraverso la quale attuerà un progetto di costruzione per un impianto di produzione di acido solforico nel distretto di Sozak, nella regione di Turkistan.(Res)