Legge Bilancio: Meloni, tagliare sprechi e inefficienze

- Sulla legge di bilancio condivido la richiesta del ministro Giorgetti di invitare ogni ministero a verificare nel dettaglio le risorse attualmente spese, i capitoli di spesa, le misure attualmente finanziate. “Lo dico perché sprechi e inefficienze devono essere tagliati e le poche risorse che abbiamo devono essere spese al meglio, perché questo è un governo politico e i governi sono politici se scelgono e si assumono le loro responsabilità”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nell’intervento di apertura del Consiglio dei ministri. “È un governo che è stato scelto dagli italiani anche per fare scelte di rottura con il passato, per cambiare direzione e rompere quello status quo che abbiamo ereditato. Per fare tutto questo è necessario capire come oggi si spendono le risorse, verificare per cosa, e scegliere di dirottare le risorse ora spese su capitoli e misure che non condividiamo e utilizzarle per fare quello che ci hanno chiesto i cittadini”, ha aggiunto. (Rin)