Roma: Fassina, alla nostra scuola politica no alla guerra

- "Siamo entrati in un'altra fase storica. Per fare politica, è necessario interpretarla correttamente, in un incessante lavoro collettivo, in presa diretta con la realtà. A tal fine, anche quest'anno, organizziamo la scuola di formazione politica. Il titolo è "La guerra: la fine dell'Europa?". È quanto scrive nella presentazione del programma Stefano Fassina, presidente di Patria e Costituzione, l'associazione che, insieme a La Fionda e Fuoricollana, due originali riviste di cultura politica, ha organizzato le tre giornate, dall'8 al 10 settembre, a Roma, Villa Angelina, via Nomentana 333. Il programma è centrato sull'analisi del conflitto in Ucraina e delle sue conseguenze sull'Europa. Sono previsti poi approfondimenti su alcuni temi: la metamorfosi della globalizzazione ed i soggetti politici, il movimento femminista ed il welfare, la conversione ecologica e la teologia politica. La scuola si apre con la lectio introduttiva di Domenico Quirico. Nei panel intervengono, tra gli altri, Pierluigi Bersani, Marcello Veneziani, Marco Tarquinio, Fabio Mini, Barbara Spinelli, Pasquale Tridico, Nello Preterossi, Antonio Cantaro, Alfredo D'Attorre, Stefano Lucarelli, Tommaso Nencioni, Paolo Borioni, Rosetta Papa, Greta Cristini, Alessandro Somma, Clara Mattei, Onofrio Romano, Alessandra Algostino. All'assemblea conclusiva, partecipano Marco Guzzi, promotore del movimento Darsi pace, Michele Santoro, Servizio Pubblico, Francesco Silvestri, capogruppo del M5s Camera e Andrea Orlando, deputato Pd. Il programma completo è sul sito: www.patriaecostituzione.it (Com)