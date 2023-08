Calderoli: ministro Difesa Crosetto, minacce di morte atto violento e inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, esprime vicinanza e solidarietà al ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, per le "vili minacce di morte ricevute: un atto tanto violento e inaccettabile". Lo ha fatto attraverso un messaggio su X, la piattaforma social precedentemente nota come Twitter. "Siamo dalla stessa parte, quella di chi difende i valori della democrazia e della convivenza civile", conclude Crosetto. (Res)