Superbonus: Meloni, la più grande truffa ai danni dello Stato

- Non possiamo permetterci sprechi, stiamo pagando in maniera pesante il disastro del Superbonus 110 per cento e invito il ministro dell’Economia Giorgetti a illustrarci tra poco i numeri di questa tragedia contabile che pesa sulle spalle di tutti gli italiani. “Grazie a norme scritte malissimo si è consentita la più grande truffa ai danni dello Stato. Noi dobbiamo occuparci di coloro che, per queste norme, ora rischiano di trovarsi per strada”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nell’intervento di apertura del Consiglio dei ministri. “Vi anticipo alcuni numeri: nel complesso dei bonus edilizi introdotti dal Governo Conte 2, compreso il bonus facciate, i documenti dell’Agenzia dell’Entrate ci dicono esserci più di 12 miliardi di irregolarità. Alla faccia di chi accusa il centrodestra di essere ‘amico’ di evasori e truffatori”, ha aggiunto. (Rin)