Balcani: leader regione si confrontano a Bled sul processo di integrazione Ue (3)

- Il premier sloveno Robert Golob, che ha introdotto la discussione, ha evidenziato l’importanza della solidarietà nel continente, ricordando la violenta alluvione che ha colpito il Paese circa tre settimane fa. “Ringrazio tutti coloro che ci hanno aiutato, quelli che lo faranno, e quelli che doneranno. La solidarietà è ciò che rende il nostro mondo migliore”, ha detto Golob. Il premier croato Andrej Plenkovic, riprendendo quanto affermato da Michel, ha sottolineato che i Paesi dei Balcani occidentali con aspirazioni europee per raggiungere l’obiettivo devono proseguire il precorso di riforme e assicurare la stabilità politica interna, lottando “con più entusiasmo e meno cinismo”. Durante la tavola rotonda del Forum strategico di Bled, non sono tuttavia mancate osservazioni critiche. Il premier del Montenegro, Dritan Abazovic, ha evidenziato che “non è solo un interesse dei Balcani entrare nell’Unione europea, ma è anche interesse dell’Ue procedere con l’integrazione, in termini di sicurezza e sviluppo”. Il primo ministro macedone, Dimitar Kovacevski, ha affermato che “la frustrazione per il mancato allargamento dell’Unione europea è tangibile nei Balcani”, mentre la prima ministra serba Ana Brnabic ha spiegato che attendere 20 anni, per un “processo senza fine” ha provocato “un forte euroscetticismo”. (segue) (Seb)