Haiti: scontri tra civili e bande armate rilancia allarme sicurezza, avanza l'offerta di aiuto dal Kenya

- È ancora incerto il bilancio delle vittime registrate nel fine settimana ad Haiti, a seguito degli scontri seguiti al tentativo di alcuni civili di ridurre la presenza criminale in una località poco sopra la capitale, Porto Principe. Al momento, riporta "Le Nouvelliste", si contano almeno sette morti - tuttora non identificati - e non meno di una ventina di feriti. A questi va aggiunto un numero non precisato di sequestri, uno dei reati più praticati dalle bande locali. I media locali parlano però di "massacro", assicurando che il numero di morti è destinato a crescere. L'episodio ritrae in modo significativo la precarietà della situazione di sicurezza che vive il Paese: guidati dall'evangelico Marcorel Zidor, noto anche come "Pastore Marco", decine di cittadini hanno cercato di allontanare i criminali al soldo di un ricercato conosciuto con il soprannome di "Jeff". (segue) (Res)