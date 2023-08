Haiti: scontri tra civili e bande armate rilancia allarme sicurezza, avanza l'offerta di aiuto dal Kenya (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I membri della banda hanno risposto aprendo il fuoco, avendo la meglio contro i manifestanti "armati" solo di alcuni coltelli, bastoni e pietre. Un'iniziativa che riflette tanto la domanda di sicurezza quanto la carenza di risposte istituzionali: la manifestazione non era autorizzata e ora la giustizia è sulle tracce di Pastore Marco, indagato per aver creato le condizioni per lo scontro violento e, secondo testimonianze sul posto raccolte da alcuni media locali, ritiratosi dalla scena a bordo di una moto, nel pieno della sparatoria. Giuristi sul posto parlano di reati punibili con pene che vanno dai 3 ai 15 anni di reclusione, ferme restando le responsabilità penali dei criminali e le carenze delle autorità. Sulle reti sociali rimbalzano le critiche al primo ministro ad interim, Ariel Henry, accusato di non aver trattato l'episodio con la dovuta enfasi. (segue) (Res)